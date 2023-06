Një raport i sapo-publikuar i Kontrollit të Lartë të Shtetit mbi fuqizimin ekonomik të grave, tregon se këto të fundit vijojnë të përballen ende me hendeqe në tregun e punës. KLSH vlerëson se veçanërisht në zonat rurale, gratë përballen sa me dyer të mbyllura aq edhe me pagesa të ulëta, ndërsa politikat për fuqizimin e tyre më shumë kanë mbetur në letër.