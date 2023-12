Kryeministri Edi Rama ka shprehur ngushëllimet e tij me anë të një shkrimi në platformën “X” për ndarjen nga jeta të liderit të Kuvajtit duke thënë se përkushtimi i tij ndaj paqes dhe prosperitetit ka lënë pas një trashëgimi të qëndrueshme.

Lideri i Kuvajtit, sheiku Naëaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah,u nda nga jeta ditën e shtunë në moshën 86-vjeçare.

“Një ditë shumë e trishtuar për kombin e ngrohtë dhe miqësor Kuvajtit! Mendimet e mia janë me popullin e Kuvajtit teksa vajtojnë për humbjen e udhëheqësit të tyre të nderuar, Lartësisë së Tij Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Përkushtimi i tij ndaj paqes dhe prosperitetit lë një trashëgimi të qëndrueshme. Kujtimi i tij i sjelltë ngushëllim familjes, popullit dhe të gjithë miqve të tij gjatë kësaj kohe dhimbjeje”,-tha kreu i Kuvajtit./m.j

A very sad day for the warm and friendly Kuwaiti nation! My thoughts are with the people of Kuwait as they mourn the loss of their esteemed leader, His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. His dedication to peace and prosperity leaves a lasting legacy. May his memory… pic.twitter.com/cAVWobXIpw

— Edi Rama (@ediramaal) December 18, 2023