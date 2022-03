Rama shpjegon duke treguar faturën:  Nuk ka krizë energjetike! Qeveria nuk bën zhurmë për punën që po bën!

Rama tha se qeveria nuk ka bërë mjaftueshëm zhurmë për atë punë të madhe që po bën ndërkohë që tha se me të vërtetë kjo është një ccmenduri por Shqiperisë i ra një cmenduri që ishte tërmeti.

Kjo është një faturë energjie. dhe është fatura e një konsumatori familjar, ka një çmim 4249 lekë, ndërkohë çmimi real ka qenë 7 herë më i lartë. Real i krizës energjitike që nuk ekziston. Qeveria për të mos e rritur asnjë qindarkë paguan në këtë faturë as më shumë e as më pak 254 mijë lekë. Dikush do të mbajë më shumë barrë. Kjo është një faturë energjie nga një nga 95 mijë faturat e biznesit të vogël dhe kjo faturë ka një ccmim që është 16 mijë 450 lekë të reja. Qeveria futet këtu dhe paguan diferëncën nga ccmimi real që është shumë herë më i madh.