Në një diskutim me sipërmarrësit, kryeministri i vendit, Edi Rama, shprehet se së shpejti do të jetë në dispozicion një nga hapësirat në Piramidën e Tiranës për problematikat apo kërkesat e biznesve.

Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama, thotë se do të bëhet një pastrim i shumë VKM-ve, për të cilat thotë se disa janë më shumë për të krijuar kontradikta se sa për të zgjidhur probleme.

Edi Rama: Ne do të kemi tek ato kubat e Piramidës një hapësirë pritje me 2 turne për të gjithë sipërmarrjen që do të jetë një hapësirë në varësinë e Ministres për Nxitjen e Sipërmarrjes dhe qëllimi është ky, që qoftë përfaqësues sipërmarrjesh apo individë të vijnë dhe të shtrojnë problemet e tyre apo shqetësimet. Ta shikojmë veprimtarinë e biznesit me sytë e biznesit. Ne po bëjmë një analizë të të gjithë malit të VKM-ve, po përdorim edhe një program të inteligjencës artificiale për të parë mbivendosjet apo kontradiktat që mund të ketë mes VKM-ve të ndryshme. Jemi në një rrugë shumë të mirë dhe gjatë këtij sezoni, deri në Qershor-Korrik, do të bëjmë një pastrim të shumë VKM-ve që janë më shumë për të futur kontradikta se sa për të zgjidhur probleme. Janë gjëra që duhen parë konkretisht. Juve thjesht bëjani me dije zyres së ministres dhe shumë shpejt do të ju ftojmë në hapjen e atij kubi për të pasur një hapësirë krejtësisht të lirë pa pasur nevojë për të pritur radhën.

