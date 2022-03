Në një bashkëbisedim online, Kryeministri i vendit, Edi Rama iu ka kthyer publikisht përgjigje qytetarëve. Duke iu përgjigjur një komenti, Rama është shprehur se përsa kohë që jemi në NATO, nuk na bën asgjë askush.

Edi Rama: Ne kemi taksat më të ulta në rajon për individin dhe për biznesin e vogël që do të thotë që të gjitha këto të ardhura, duke i ulur më shumë se kudo tjetër në rajon, do të vazhdojnë. Nga diku do të vijnë apo jo?! Nuk mund të jetë historia hiq këtu e hiq atje. Ne jemi të qartë për hapat që do të hedhim.

“Vërtetë jemi në një linjë me NATO-n dhe BE-në për luftën, për sanksionet e Rusisë për grurë, Evropa duhet të rimbursojë”

Edi Rama: Zotëri, nuk ka lidhje kjo. Nuk rimbursohen luftëtarët sepse po të mos ishim ne në NATO do të ishim pre e lehtë fare për këdo tjetër, ne nuk na bën askush asgjë sepse ne jemi në NATO. Historia nuk mund të trajtohet kështu! Unë nuk po ju them që kujtoni sakrificat e atyre që dhanë jetën në luftë. Unë po ju them se nuk bën njeriu kështu, të shkojë deri në pikën që të thotë se çfarë na duhet ne të jemi në NATO t’i heqim sanksionet Rusisë! Çfarë të ka ndodhur?! Ndërkohë që të tjerët po vriten rrugëve dhe janë më pak se 2 orë vijë ajrore larg nga ne.

