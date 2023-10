Nga Dita Saraçini Kelmendi

Politika, nje teater ku politikanet jane aktoret qe luajne rolet e tyre! Edi Rama, nje aktor qe shfrytezon te gjitha dhuntite e veta dhe definitivisht kaplon skenen jo vetem me madhesine e vet por edhe me te gjitha aftesite e komunikimit, te jashtzakonshme, mire te mbeshtetura edhe ne njohjet e tija te gjithanshme, mire te kuruara kulturalisht dhe artistikisht!

Kjo gjithsesi e ben te veçante dhe dominant ne skenen politike jo vetem Ballkanike por edhe ne ate evropiane!

Na pelqeu ose jo , nuk ka rendesi! Ai eshte figura me emblematike e politikes shqiptare! Arroganca e mbeshtjellur mire me humorin sarkastik e ironik, veçsa e ben me perparesi perpara politikaneve te tjere rreth tij! Ai nuk perulet edhe kur duhet te terhiqet, por ia fut sa te tjereve aq edhe vetes me humor e elegance!

Ne kete bote ku te gjithe politikanet luftojne per pushtet, Edi Rama nuk dallon, mirepo dallon me shume gjera te tjeta te cilat te tjeret nuk i kane!

Kjo i shkon per shtati shqiptareve kudo qe jane!

Dhe duhet pare si nje perparesi ne rrafshin nderkombetar!

Pastaj ne rrafshin e brendshem, te aftet shquhen me arritjet dhe zhvillimin e vendit!

Edhe ne kete rafsh Shqiperia po shenon arritje! Eshte ne hap te shpejte zhvillimor dhe cilesor ne Ballkan! Shqiperia sot eshte ne mapen evropiane si nje vend i rendesishem . Shqiperia po bohet! Me ne fund!