Kryeministri Edi Rama e ka nisur ditën me rikujtimin e rritjes së pagave për mësuesit.

Ai shkruan se buxheti i vititët të ardhshëm parashikon një rritje të konsiderueshme për pagat e mbi 30 mijë mësuesve.

“Mirëmëngjes dhe me lajmin e mirë se me buxhetin e ri për vitin e ardhshëm do të ketë një rritje domethënëse të pagave për mbi 30 mijë mësues, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan ai.