Kryeministri Edi Rama mbrojti marrëveshjen me Italinë për strehimin në Shqipëri të një pjesë të refugjatëve që do të vijnë përmes ujrave të Mesdheut.

Në emisionin “Repolitix’ në Report Tv i pyetur nëse e kanë kërkuar shtete të tjera tha se ‘nuk është korrekte të përmenden emrat e shteteve të tjera” dhe se është Italia i vemti shtet që mund të ketë këtë favor e askush tjetër.

I pyetur nëse do bëjë një marrëveshje të ngjashme me Gjermaninë, nëse i kërkohet, kreu i qeverisë u përgjigj me “jo”.

Më tej Rama tha se strehimi i refugjatëve në vend nuk pritet të ndikojë në turizëm.

/f.s