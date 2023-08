Skuadra e “Romës” e drejtuar nga trajneri Jose Mourinho do të të luajë në Tiranë më 12 gusht në një miqësore me skuadrën e “Partizanit”.

Kryeministri Edi Rama ndau sot në rrjetet posterin e ndeshjes, ku përveç Mourinho-s shfaqet edhe këngëtari i njohur Noizy, i cili do të performojë përpara ndeshjes miqësore.

“Zotnia i Romës dhe çuni i Tironës bashkohen në Air Albania Stadium ekskluzivisht për një spektakël miqësie me top dhe rep”, shkruan Rama.

Sezonin e shkuar, Murinho arriti të fitonte Ligën e Konferencës në Tiranë me skuadrën e Romës në një përballje me Fejnordin, aty ku verdhekuqtë arritën të fitonin me rezultatin 1-0.