Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur akuzave se Shqipëria ka taksën më të lartë të karburantit në Rajon. Ai tha se në taksë përfshihen edhe taksa e qarkullimit dhe karbonit. Ai shtoi se është pamoralshme që situata të përdoret nga ‘hienat’ për përfitime personale.

“Thonë të gjithë që kemi taksën më të lartë të karburantit në Rajon. Ne nuk kemi taksë qarkullimi dhe karboni të ndarë, ne e kemi në çmim. Ne kemi taksat më të ulëtat në rajon për individët dhe biznesin e vogël, të gjitha këto të ardhura që ne i kemi lënë në xhepin e sipërmarrësve të vegjël dhe individëve duk i ulur taksën mbi pagën, që do vazhdojë, duan të thonë që janë diku të ardhurat për të financuar rritje pagash që do bëjmë siç jemi zotuar, nga diku do vijnë, nuk mund të jetë historia hiq këtu e hiq atje, me ça do i financojmë ne pastaj?

Jemi të qartë për hata që do hedhim. Zgjidhej ideale nuk ka. Këta duan të shfrytëzojnë si hiena edhe vetë luftën të bëjnë gjurulldi për të nxjerrë përfitimet e tyre, kjo është e pamoralshme dhe nuk ka për të kaluar në këtë vend”, tha Rama./m.j