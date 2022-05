Kryeministri Edi Rama i ka kthyer një përgjigje të gjithë kritikëve të nismës së “Ballkanit të Hapur”.

“Kushdo është kundër Ballkanit të Hapur është në të drejtën e vet që as mos të shohë, as mos të dëgjojë dhe as mos të kuptojë se kjo nisëm nxit paqen, bashkëpunimin, integrimin dhe e përshpejton Procesin e Berlinit!

Ballkani i Hapur nuk do të ndalet sepse e ardhmja nuk ndalet dot.”, shkruan Rama./m.j