Kryeministri Edi Rama lajmëroi ndryshimin e ligjit për komisionet hetimore sipas rekomandimeve të Gjykatës Kushtetuese duke akuzuar opozitën se po keqpërdor këtë të drejtë që ia jep Gjykata Kushtetuese

Edi Rama: “Parlamenti nuk është vendi më i ulët por vendi më i lartë. Gjykata Kushtetuese ka vënë kornizat brenda të cilave mund të kërkosh një komision hetimor. Nuk mund të kërkohen komisionet hetimore për t’u përdorur për gjobëvënie. Prej shumë kohësh kemi thënë hajde ngremë një komision. Janë 7 vendime të Gjykatës Kushtetuese që duhen adresuar. Hajdeni bashkarisht të bëjmë adresimin e këtyre vendimeve. Po të doni hajde marrim një asistencë nga BE. Në Europë ngrihen komiisonet hetimore një herë në 5 vjet. Këta e kanë bërë. Pse kjo është detyra e opozitës duke abuzuar me një të drejtë që ta jep Kushtetuta por e ke këtu këtu e jo për të marrë nëpër gojë gjithë Shqipërinë. Kemi dashur ta bëjmë me një komision të posaçëm të përbashkët për të bërë një integrim të të gjithë problematikës bashkarisht. Tani do e bëjmë vetë”