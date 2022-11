Sipas ANSA, Këshilli Atlantik i NATO-s do të mblidhet nesër në mëngjes në Bruksel në nivel të ambasadorëve nga vendet aleate.

Këtu do të bëjmë një bilanc të situatës.

Raportet mbi incidentin do të shqyrtohen dhe Polonia do të tregojë të dhënat që disponon dhe do të bëjë të ditur çdo kërkesë që mund të ketë.

Sakaq Polonia, Hungaria dhe Sllovakia kanë mbledhur Këshillin e tyre të Mbrojtjes. Moska e ka mohuar lajmin.

/e.d