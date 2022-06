Për t’i bërë ballë inflacionit që u është rikthyer niveleve rekord të viteve ’90 me 73.5%, shumë qytetarë turq kanë gjetur një zgjidhje të arsyeshme. Blenë automjete të përdorura dhe i shesin sapo çmimi rritet.

“E bleva këtë makinë si investim, për rreth 44 mijë Dollarë. Çmimi do të rritet me 20% për rreth 2 orë. Do ta shes sapo çmimi të rritet”, u shpreh një qytetar.

Me rritjen e inflacionit edhe çmimi i automjeteve ka prekur qiellin, duke u rritur me 27% nga Prilli në Maj. Qytetarët e shohin më me leverdi shit-blerjen e automjeteve sesa t’i depozitojnë në banka ku norma bazë e interesit është 14%, çka sipas tyre ka një ndikim të papërfillshëm në ruajtjen e vlerës së parave të tyre.

Forma të tjera për ruajtjen e vlerës së parave janë edhe këmbimi i lirave në Dollarë, Euro, ar apo edhe blerja e banesave. Rritja e çmimeve të karburanteve, energjisë dhe ushqimit për shkak të luftës në Ukrainë ka patur ndikim të rëndësishëm në rritjen rekord të inflacionit, me të cilin ekonomia turke përballet prej vitesh.

/a.r