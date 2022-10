Ministrave britanikë iu kërkuar që t’i japin fund ‘farsës’ rreth kalimeve të migrantëve në Kanal sot mes tërbimit me koston e strehimit të azilkërkuesve për muaj të tërë, ndërkohë që kërkesat po shqyrtohen, shkruan Daily Mail, teksa publikon dhe foton e një të moshuare në varkat e emigrantëve që kalojnë kanalin anglez.

Tatimpaguesit po paguajnë gati 7 milionë paund në ditë për të strehuar dhjetëra mijëra njerëz pasi Home Office arriti të plotësonte vetëm 4 për qind të kërkesave për azil vitin e kaluar.

Rreth 96 për qind e kërkesave për azil të paraqitura nga emigrantët që kanë hyrë në vitin 2021 janë ende të pazgjidhura, i tha dje Komitetit të Përzgjedhur të Çështjeve të Brendshme, Dan O’Mahoney, komandanti i Forcës kufitare ndaj kërcënimeve klandestine.

Në vazhdën e zbulimit, laburistët u përpoqën të sillnin Sekretaren e Brendshme Suella Braverman në Commons për t’iu përgjigjur pyetjeve rreth kushteve në një vend emigrantësh, Manston në Kent.

Por ajo dërgoi Ministrin e Emigracionit Robert Jenrick – i cili ka qenë në detyrë dy ditë – për t’u përballur me zemërimin e deputetëve. Ish-ministri konservator Sir Christopher Chope pyeti: “Cila është data e synuar për t’i dhënë fund kësaj farse?”

Dhe Sir Robert Syms, deputet konservator për Poole, tha: “Shumica e zgjedhësve të mi, ose shumë prej tyre, shkojnë në Francë me pushime sepse është e sigurt dhe një vend i mirë për të shkuar dhe ata janë të hutuar me këta njerëz që vijnë sepse janë duke krijuar fitime për bandat kriminale dhe mendoj se ne kemi nevojë për të goditur këtë zonë të veçantë.’

Britania mund t’u ofrojë shqiptarëve një ‘rrugë të porositur’ që rastet e tyre të imigracionit të dëgjohen më shpejt në një përpjekje për të ‘kapur’ numrin e të ardhurve, ka thënë qeveria.

Z. Jenrick tha se propozimet në shqyrtim mund ta bëjnë më të lehtë kthimin e aplikantëve të pasuksesshëm në Shqipëri, me bisedimet që priten me Tiranën dhe francezët për të lehtësuar situatën ‘serioze’.

Deputetët dëgjuan më parë se rreth 12,000 shqiptarë kanë mbërritur në MB pasi kanë kaluar Kanalin deri më tani këtë vit, nga të cilët 10,000 janë burra beqarë, të rritur. Kjo krahasohet me 50 në 2020.

Zoti Jenrick tha se do të ‘mendojë shumë në ditët në vijim’ se çfarë mund të bëhet në bashkëpunim me autoritetet shqiptare.

Ai i tha Commons: ‘Rreth një e katërta e atyre individëve që kaluan ngushticën e shkurtër vetëm këtë vit kanë ardhur nga Shqipëria. Në disa varka 80% e individëve vijnë nga Shqipëria.

“Shqipëria është fare qartë një vend i sigurt dhe këta individë kanë kaluar nëpër shumë vende të tjera të sigurta përpara se të mbërrinin në Mbretërinë e Bashkuar.

“Disa raporte sugjerojnë se rreth 1% apo edhe 2% e popullsisë së rritur meshkuj të Shqipërisë ose kanë tentuar të largohen nga vendi në këtë mënyrë ose po mendojnë ta bëjnë këtë.

‘Pra, kjo është një situatë serioze që duhet ta kapërcejmë’.

Lucy Moreton, zëdhënëse e Unionit për Kufijtë, Emigracionin dhe Doganat (ISU), tha sot se Mbretëria e Bashkuar është kthyer në një ‘nyje’ për migrantët që nuk kualifikohen për mbrojtje ndërkombëtare.

Zonja Moreton tha, nëse duhen mesatarisht 480 ditë për një vendim të parë për një çështje migrantësh, kjo mund të rritet mesatarisht në pesë deri në tetë vjet përpara se kërkesa juaj të përcaktohet për shkak të apelimeve.

Ajo tha se kjo do të thotë se ka një ‘tërheqje të madhe për të qenë këtu’.

“Thjesht nuk ka burime në sistem, nuk ka aftësi për t’u përballur me pretendimet në një afat kohor të mirë,” tha ajo.

Nga 4 për qind e rasteve të përfunduara, 85 për qind iu dha statusi i refugjatit ose një status tjetër mbrojtjeje, u tha dje deputetëve.

Ata dëgjuan se 5.6 milionë funte në ditë po shpenzoheshin në hotele për njerëzit që kanë mbërritur në Mbretërinë e Bashkuar dhe kanë paraqitur një kërkesë, me një shtesë prej 1.2 milionë funte të paguara për strehimin e refugjatëve afganë që ikën nga pushtimi i talebanëve ndërsa kërkohet strehim afatgjatë.

Shuma totale prej 6.8 milion £ është mbi 2 milion £ më shumë sesa qeveria tha se po shpenzonte në shkurt (4.7 milion £). I pyetur nga kryetarja e komitetit Dame Diana Johnson nëse kostoja ka të ngjarë të rritet përsëri, Abi Tierney, drejtor i përgjithshëm i zyrës së pasaportave dhe vizave dhe imigracionit në Mbretërinë e Bashkuar, u përgjigj: “Po”.

Më shumë se 38,000 njerëz kanë mbërritur në Mbretërinë e Bashkuar pasi kaluan Kanalin me mbi 900 anije në 2022 deri më sot, krahasuar me 28,526 vitin e kaluar.

Frenimi i rritjes së emigrantëve që rrezikojnë jetën duke kaluar Kanalin do të jetë një nga prioritetet kryesore për Rishi Sunak teksa ai fillon mandatin e tij si Kryeministër.

Në Francë emigrantët nuk ndalohen dhe përpunohen pasi janë kapur në përpjekje për të kaluar Kanalin.

Vetëm në tetor, të paktën 5,000 kanë bërë udhëtimin, sipas shifrave të përkohshme të qeverisë, por asnjë kalim nuk u regjistrua nga Ministria e Mbrojtjes (MM) të hënën ose të martën.

Zoti Sunak është zotuar të vazhdojë ofertën e qeverisë për të dërguar migrantët që hyjnë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar në Ruanda. Por skema prej 120 milionë funtesh ende nuk ka filluar, mes një sërë sfidash ligjore, pavarësisht se ajo u njoftua në prill.

Ish-sekretarja e Brendshme Priti Patel zbuloi planet si një mjet për të shtypur numrin e emigrantëve që bëjnë udhëtime të rrezikshme drejt Britanisë përtej Kanalit.

Z. Sunak do të duhet të vendosë se si do të shtyjë përpara me skemën, duke përfshirë ndoshta rishikimin e marrëdhënieve të Britanisë me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Dhe, nëse skema vazhdon të ngecë, kryeministri do të vendosë se çfarë veprimesh të mëtejshme do të ndërmarrë për të frenuar numrin e emigrantëve që vijnë me varka të vogla.

Zonja Braverman u rivendos si Ministre e Brendshme të martën, vetëm gjashtë ditë pasi u detyrua të largohej për shkak të shkeljes së Kodit të Ministrisë.

Në fillim të këtij muaji, ajo parashtroi plane të reja të cilat do t’i ndalonin migrantët që kalojnë Kanalin të kërkojnë azil dhe tha se ishte ‘ëndrra’ e saj të shihte një fluturim qeveritar që deportonte azilkërkuesit në Ruandë.

“Duhet të ndalojmë varkat që kalojnë Kanalin. Kjo ka vazhduar për një kohë të gjatë”, tha zonja Braverman në konferencën e Partisë Konservatore.

“Unë do t’ju zotoj sot se do të sjell përpara legjislacionin për ta bërë të qartë se e vetmja rrugë për në Mbretërinë e Bashkuar është përmes një rruge të sigurt dhe ligjore.”

Fuqitë e reja do të shkonin më tej se legjislacioni ekzistues dhe u krijuan për të krijuar një ndalim të përgjithshëm për këdo që hyn në Britani ilegalisht, duke përfshirë edhe varkat e vogla përgjatë Kanalit Anglez, të pretendonte strehim, tha një burim qeveritar.

Charity Care4Calais i quajti propozimet e qeverisë ‘barbare, të pavërteta dhe të panevojshme’ dhe tha se shumica e azilkërkuesve që vijnë në Britani janë refugjatë të vërtetë.

