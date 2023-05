Deputeti i PD-së, Agron Gjekmarkaj, i pyetur në emisionin “Të Paekspozuarit” nga moderatori Ylli Rakipi se në cilin kongres të dy grupeve të PD-së do të shkojë, u përgjigj se nuk do të ndjekë asnjërin.

Ai bëri parashikime pesimiste për afrimin e dy palëve, duke u shprehur se pret një bunkerizim të “Foltores” dhe një riorganizim të “Vulës” ku mund të kthehet Basha dhe sërish pas dy vitesh, opozita do të shkojë drejt një katastrofe tjetër elektorale.

“Nëse nuk ndodh e para që dëshirojmë dhe ndodh e dyta që nuk dëshirojmë, e dyta është bunkerizimi i partisë së Berishës dhe gjuha agresive ndaj pjesës tjetër që i targeton si bashkëpunëtorë të Edi Ramës për të justifikuar të gjitha humbjet.

Unë ua kam kërkuar kolegëve të mi: Çojani vulën shumicës, sepse ne dështuam për të krijuar një opozitë të re, një alternativë të re dhe hiqeni çdo alibi mbi veten që ai të ketë vulën, komisionerët, fondet dhe të përballet me shqiptarët pa patur alibinë e pengesave anësore, por që Berisha po i nxjerr si barrikada themelore në rrugën e tij drejt suksesit, duke akuzuar pjesën tjetër të PD-së. Kjo nuk ndodhi dhe dëshiroj shumë që kjo pjesë të presë.

Berisha do ta mbajë, do ta bunkerizojë partinë. Shoh bashkëpunëtorët, kolegët që dalin dhe i bëjnë hosana dhe flasin për domosdoshmërinë e të qëndruarit pa fund të Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike, si alternativa fituese. Besoj se ata e kanë gabim dhe koha s’do t’u japë të drejtë.

Këtej mund të vijë Basha ose dikush tjetër, të riorganizohet PD-ja zyrtare, e cila, e sulmuar nga Berisha, do të detyrohet të përgjigjet dhe do të kemi një konflikt permanent dhe qeveria do të ngrohë duart në zjarrin që kemi ndezur ne me drutë tona. Kjo pastaj do të çojë në një katastrofë elektorale edhe më të rëndë dhe pas dy vitesh, në 2025, do të dëgjojmë të njëjtat justifikime që na u vodhën votat, qeveri kriminale, droga, euro.

Unë do të përpiqem të jem vetvetja, në mënyrë modeste, të flas, të shkruaj, ta komentoj politikën siç e mendoj unë, por nuk do të jem pjesë as e Foltores, as e Vulës. Nuk do të ndjek asnjërën nga pas”- u shpreh Gjekmarkaj.

/a.r