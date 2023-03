‘Lufta’ mes dy PD-ve është transferuar mes dy përfaqësuesve të palëve te ‘5 pyetjet’ në Report Tv mes kandidatit të ‘Rithemelimit’ Indrit Hoxha dhe Vehap Kolës, anëtarit të Këshillit Kombëtar të PD.

Pjesë nga debati

Indrit Hoxha: Këta mund të jenë edhe erdoganistë, gylenistë…

Vehap Kola: Kur ke ardhur ti dhe me ke kërkuar mua për të rrëzuar Sali Berishën dhe me i hap dosjet në 2014. Më ke marrë në telefon, pa me njohur dhe më ftove ‘hajde të pimë kafe se të bëjmë një nismë për hapjen e dosjeve’

Indrit Hoxha: Të thashë hajde të bëjmë një nismë për hapjen e dosjeve në Shqipëri.

Vehap Kola: Më the Sali Berisha nuk i hap dosjet se është vetë me dosje. Aman se i dimë ne këto historitë tuaja. Ti je kundër Amerikës dhe ky është problem.

Indrit Hoxha: Ma përcakton ti këtë mua që merr rrogë nga organizata terroriste dhe më flet për anti amerikanizëm. Motra është e zgjedhur sekretari e grupseksionit në PD-në e Berishës, është anti amerikane ajo? Ajo thotë që i është mirënjohës Berishës.

Vehap Kola: Nëse merret me politikë motra ime halla e pastë. Ajo është anëtare strukturash.

Indrit Hoxha: Ti qenke ordiner fare…

Vehap Kola: Jam profesor unë