Janë publikuar pamjet e sulmit me thikë brenda marketit në Itali ku u vra me thikë arkëtari dhe u plagosën 5 të tjerë, mes tyre edhe futbollisti i Monzës.

Videoja e mëposhtme tregon fillimisht 46-vjeçarin përgjegjës për sulmin me thikë brenda marketit, Andrea Tombolini, i cili mori një thikë nga rafti dhe nisi që të qëllonte njerëzit pasi kishte pësuar një krizë. Kjo sepse prej kohësh vuante nga probleme të shëndetit mendor.

Më pas, duken disa pamje përplasjes, me shumë gjasa çaste kur qëllon viktimat e tij, mes tyre dhe mbrojtësin e Monzas, Pablo Marì, ndërkohë që po me të njëjtën thikë i mori jetën arkëtarit Luis Fernando Ruggieri. Po ashtu, të njëjtat pamje tregojnë persona që vrapojnë për të ikur nga marketi në mënyrë që t’i shpëtojnë personit që i ndiqte nga pas me armë zjarri në dorë.

/a.r