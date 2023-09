Media ka publikuar referimin e policisë në prokurori, në të cilin tregohet dëshmia e një berberi që identifikoi agresorin.Berberi me iniciale B.A, i cili qethi paraditen e së mërkurës Klered Bozhanaj pasi iu vunë në dispozicion pamjet e kamerave të sigurisë nga policia, ishte i pari që tregoi identitetin e 42-vjeçarit. Ai u tha hetuesve se personi që shihet duke ikur me vrap është Keli, të cilin e kishte qethur paradite dhe ishte me një njëjtat rroba.

“Paraditen e 20 shtatorit Keli ka shkuar në dyqanin e tij. Në vijim të deklarimit ka sqaruar se Kleredi ka qënë i veshur me pantallona të shkurtëra në ngjyrë gri, bluze me mëngë të shkurtëra ngjyrë kafe dhe në kokë mbante një kapele të zeze.

Në berberhanë Kleredi ka qënë për tu qethur ku pasi ka pë përfunduar është larguar se bashku me djalin e tij. Gjatë dhënies së deklarimit është njohur me pamjet filmike të mara në vendin e ngjarjes ku i dyshuari është duke larguar me vrap.

Pasi ka parë pamjet filmike të vënë në disposición nga ana e policisë ka shpjeguar se personi që shfaqet duke u larguar me vrap është Keli të cilin e kishte qethur paradite ne berberhanen e tij dhe në këtë video ai kishte të njejtat rroba si ato që kishte pasar në momentin kur ishte qethur.”/m.j