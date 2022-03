Çmimi i gazit në Evropë regjistroi një rritje prej 34% përpara se të binte përsëri në 125 euro (+ 27%) për Mwh, pas vendimit të Vladimir Putin i cili njoftoi pagesën e furnizimeve vetëm në rubla dhe jo më në euro dhe dollarë për vendet e konsideruara “armiqësore”.

Ai i ka dhënë bankës qendrore ruse një javë kohë për të gjetur një mënyrë për t’i konvertuar pagesat në rubla. Sipas Putin, ndryshimi do të prekë vetëm pagesat dhe se vendet do të vazhdojnë të furnizohen me gaz në përputhje me kontratat ekzistuese.

Ende nuk është e qartë se cili do të jetë ndikimi i këtij vendimi. Putin tha se ngrirja e aseteve ruse nga vendet perëndimore ka shkatërruar besimin dhe se ekonomia e vendit të tij është goditur rëndë nga sanksionet e vendosura nga Perëndimi.

/a.r