‘NATO do të vazhdojë të ofrojë mbështetje të konsiderueshme për Ukrainën, përfshirë furnizimet ushtarake, ndihmën financiare dhe ndihmën humanitare’. Kështu deklaroi Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, në një konferencë për shtyp në përfundim të takimit me ministrat e Mbrojtjes të Aleancës Atlantike.

Stoltenberg shpjegoi se në takim ministri ukrainas “përshkroi shkatërrimin e shkaktuar nga Putini, rezistencën e ukrainasve dhe rëndësinë e vazhdimit të mbështetjes së tyre”. “Ne të gjithë mbështesim guximin e ukrainasve dhe forcave të armatosura të Ukrainës”, vazhdoi sekretari i përgjithshëm. “Putini duhet t’i japë fund luftës menjëherë, të tërheqë forcat e tij tani dhe të angazhohet në diplomaci e me mirëbesim.”

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg tha se NATO nuk do të tolerojë asnjë sulm ndaj sovranitetit të vendeve aleate apo integritet territorial. “Javën e ardhshme krerët e shteteve dhe qeverive do të takohen në një samit të jashtëzakonshëm.

Ne do të trajtojmë si përgjigjen tonë të menjëhershme ashtu edhe ndryshimet që do të bëhen për sigurinë afatgjatë. Moska nuk duhet të ketë asnjë dyshim: NATO nuk do të tolerojë asnjë sulm ndaj sovranitetit aleat apo integritet territorial”, tha sekretari i aleancës, Jens Stoltenberg.

“Aleatët janë të bashkuar” tha Stoltenberg, i cili shtoi se “NATO nuk duhet të vendosë forcat e saj në territorin apo hapësirën ajrore të Ukrainës, sepse ne kemi përgjegjësinë të sigurojmë që kjo luftë të mos përshkallëzohet përtej Ukrainës”. “Ne shohim vdekje, shkatërrim dhe vuajtje në Ukrainë, por kjo mund të përkeqësohet nëse NATO ndërhyn me një veprim që mund ta kthejë ‘konfliktin’ në një luftë të plotë midis NATO-s dhe Rusisë,” shpjegon ai./m.j