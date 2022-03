“Ne do të vazhdojmë punën tonë në këtë drejtim. Një takim i tillë sigurisht që do të ketë një ndikim pozitiv për situatën. Turqia është e gatshme të japë kontributin e saj,” tha Kalyn.

“Turqia është aktualisht një nga vendet e pakta që mund të bisedojë me Rusinë dhe Ukrainën në të njëjtën kohë. Unë përsëris fjalët që tha presidenti ynë më parë, ne nuk mund të braktisim as Rusinë dhe as Ukrainën. Prandaj, ne jemi duke u fokusuar në hapat që mundemi, për të sjellë palët në tryezën e bisedimeve, por veçanërisht për të bindur palën ruse”, tha Kalyn.