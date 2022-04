PUNA

Dashi

Ata që kanë një kontratë me afat të caktuar do të mund të kontraktojnë disa fitime deri në fund të muajit.

Demi

Situata e punës është pozitive. Ka nga ata që kanë vendosur të ndryshojnë jetën apo profesionin e tyre. Besoni intuitave tuaja.

Binjakët

Zgjidhja e problemeve është e rëndësishme. Është një sezon i mrekullueshëm për ata që kanë bizneset e tyre. Deri në maj, do të keni fitime të mira.

Gaforrja

Keni ndjesinë se jeni harruar ose se nuk keni marrë shpërblimin e duhur për punën e bërë. Në mes të javës, mund të merrni një telefonatë të rëndësishme.

Luani

Edhe nëse gjërat do të lehtësohen nga maji, në ditët e fundit të prillit duhet të merreni me një marrëveshje apo kontratë. Është e rëndësishme të rikuperoni paratë e humbura.

Virgjëresha

Nuk ka nevojë të bëni hapa të gabuar, duhet të punoni më shumë. Një sinjal paralajmërues po vjen. Në maj dhe qershor do të jetë më mirë të mendoni me kujdes sesa të veproni me impuls.

Peshorja

Së shpejti do t’ju duhet të bëni një zgjedhje të rëndësishme. Testet e provimeve dhe sipërmarrjet e reja janë të favorizuara tani, por është më mirë që gjithçka të rregullohet deri në fillim të majit.

Akrepi

Ka pasur shumë transformime në muajt e fundit, duke përfshirë shkurtime për të kursyer para. Kjo javë sjell lajme të mira.

Shigjetari

Jeni gati të largoheni sepse ka lajme të mira nga maji. Nëse keni një projekt të përgatitur, ai së shpejti do të zhvillohet në mënyrën më të mirë.

Bricjapi

Ndryshime të mundshme në fushën profesionale. Nëse keni një mosmarrëveshje të vazhdueshme, përpiquni të lidhni një marrëveshje deri në ditët e para të majit.

Ujori

Është koha për të menduar pozitivisht, prej disa kohësh keni filluar një lloj revolucioni. Jeni në qendër të vëmendjes, kini kujdes nga armiqtë.

Peshqit

Mos hezitoni të dilni përpara nëse keni nevojë të bëni një propozim ose të kërkoni një favor. Jupiteri së shpejti nuk do të jetë më në shenjë, por kjo nuk do të thotë humbje.

DASHURIA

Dashi

Nga 2 maji, Venusi do të kalojë në favor të shenjës tuaj zodiake. Nëse ju pëlqen një person, njihuni me të. Historitë që lindin këtë javë duket se kanë një të ardhme të mirë. Çiftet që kanë kaluar një periudhë të vështirë për shkak të problemeve në punë tashmë po largohen.

Demi

Shumë çifte do kenë mundësinë të jetojnë së bashku dhe beqarët janë një hap larg një zbulimi të madh dashurie. Harroni ata që ju harxhojnë kot kohën dhe të pavendosurit. Pasiguritë e muajve të fundit i kanë ngarkuar çiftet, por është koha për të zgjidhur pakënaqësitë.

Binjakët

Periudha intriguese për të dashuruarit e pavendosur. Nëse muajt e fundit ka pasur një tronditje mes jush dhe partnerit, tani ka mundësi që të largoheni sërish. Është e rëndësishme që lidhjet e reja të trajtohen më me seriozitet.

Gaforrja

Mund të keni marrëdhënie të rastësishme. Venus ndihmon ndjenjat dhe Hëna do jetë aktive në mesjavë. Do të jetë një javë e bukur për çiftet thellësisht të dashuruar. Ditët e ardhshme janë të rëndësishme, por edhe vendimtare për disa lidhje.

Luani

Pas një periudhe të paqartë, këtë javë kushtojini rëndësi vetes dhe përpiquni të largoni streset dhe të relaksoheni. Ndërkohë ata që duan të dashurohen nuk duhet të përmbahen, është një fazë që ngroh shqisat dhe zemrën. Çiftet që i kanë rezistuar stuhisë së muajve të fundit nuk duhet të humbasin mundësinë për t’u rilidhur.

Virgjëresha

Shumë shpresojnë për një takim të qetë, por Afërdita është ende në kundërshtim, kështu që nuk do të ketë përparime të mëdha. Çiftet shumë të forta nuk e kanë të vështirë të zgjidhin probleme të ndryshme, edhe nëse kjo nuk është një kohë e lehtë për shkak të të afërmve dhe miqve që nuk ofrojnë asnjë ndihmë.

Peshorja

Javë interesante për dashurinë. Takimet e reja mund të vlejnë shumë, por ju duhet të rimendoni mënyrën për të shprehur dashurinë. Xhelozia e tepërt do të jetë prezente tek të dashuruarit. Në jetën në çift flitet shumë për punë, ka mundësi që njëri nga dy partnerët të ketë pasur probleme shëndetësore apo personale.

Akrepi

Falë Venusit në favorin tuaj do të merrni një telefonatë të papritur ose do të takoni një person të veçantë. Një dashuri e vështirë për t’u arritur ju ka bërë të paqëndrueshëm, duhet të dëgjoni edhe arsyen dhe për këtë arsye t’i kushtoni vëmendje marrëdhënieve. Çiftet që e duan shumë njëri-tjetrin kanë kaluar të gjitha llojet e testeve. Ata që janë ndarë duhet të zgjidhin një problem ligjor, por së shpejti do të mund të ndryshojnë jetën e tyre.

Shigjetari

Sa më shumë që afrohet muaji maj, aq më shumë dashuria bëhet prezente dhe konstante. Megjithatë, këto ditë ka nervozizëm dhe njeriu ndihet gati të harrojë të shkuarën dhe kush e përfaqëson atë. Mos u mundoni të korrigjoni atë që nuk mund të korrigjohet. Duhet të flisni, situate do të përmirësohet nga e premtja.

Bricjapi

Do të gjendeni në një udhëkryq, do të ndiheni shumë të mërzitur apo edhe të lënë pas dore. Gjatë kësaj kohe, beqarët nuk do të kenë dëshirë të angazhohen në dashuri, sepse është thjesht kohë e humbur. Në çift ka diskutime. Nëse disa tensione nuk shpërndahen, ekziston rreziku që të mos gjendet kurrë harmoni mes dy partnerëve.

Ujori

Ju nuk mund t’i duroni kufizimet, por nuk dini të jetoni pa dashuri. Marrëdhënia juaj ideale është një lloj miqësie që mund të shndërrohet në dashuri. Ata që duan të martohen ose të jetojnë së bashku nga maji yjet do të jenë në favorin e tyre. Rezistojini tundimit për të debatuar kur ktheheni në shtëpi të lodhur dhe mundohuni të mos përzini streset e punës në jetën personale.

Peshqit

Yjet do të jenë në anën tuaj, thjesht duhet të gjeni rrugën për të vazhduar përpara dhe të shfrytëzoni më shumë mundësitë për tu argëtuar. Dëshira për tu dashuruar është kthyer, por mos ia bëni gjërat shumë të vështira vetes. Kohët e fundit ka pasur disa grindje mes çifteve, por këtë javë gjërat kanë filluar të përmirësohen. Ankesat tuaja do të dëgjohen.

FINANCAT

Dashi

Do të keni mundësi të arrini rezultate të mira në punët dhe detyrat e tyre financiare, nga të cilat ju presin shuma të mëdha parash. Mundësia për t’u stabilizuar financiarisht do të kërkojë një trajtim më praktik të parave tuaja aktuale.

Demi

Çdo kosto dhe investim impulsiv ose i rrezikshëm mund t’ju shkaktojë humbje dhe ndryshim të padëshiruar në disa prej planeve tuaja. Java do të jetë e favorshme për të punuar me dokumente, për nënshkrimin e kontratave apo marrëveshjeve që lidhen me interesat tuaja materiale apo pasurore, personale apo biznesi.

Binjakët

Në planin financiar mund të ketë një ringjallje, të ardhura më të mira ose rezultate më të mira financiare.

Gaforrja

Gjatë javës nga 25 prilli deri më 1 maj do të investoni energji dhe burime në zhvillimin dhe stabilizimin e komoditetit të shtëpisë tuaj, materiale dhe financiare.Për këtë do të keni rrethana të ndryshme të favorshme dhe mund të shfaqen edhe mundësi të papritura. Surprizat e kësaj jave mund të lidhen me blerje apo para të ndryshme.

Luani

Gjatë këtyre shtatë ditëve do të keni një kohë të favorshme për zhvillimin dhe zbatimin e angazhimeve dhe detyrave tuaja profesionale, për të arritur suksese dhe rezultate të rëndësishme. Kjo do të jetë një javë e favorshme për të marrë para ose fitime nga puna, biznesi privat apo aktivitete shtesë.

Virgjëresha

Kjo do të jetë një javë e favorshme për zgjidhjen e marrëveshjeve të ndryshme financiare, për arritjen e një pagese më të mirë për një angazhim specifik profesional apo biznesi.

Peshorja

Gjatë javës nga data 25 prill deri më 1 maj do të ketë mundësi apo propozime, zbatimi i të cilave do t’ju sjellë të ardhura më të qëndrueshme ose më të mira.Sigurisht, gjithçka duhet të jetë e menduar mirë dhe të merren parasysh aftësitë tuaja reale. Përndryshe, rezultati do të jetë i pakëndshëm për ju. Marrëdhëniet financiare me përfaqësuesit e shenjave të zodiakut Binjakët, Peshorja apo Ujori do ju sjellin disa përfitime.

Akrepi

Gjatë këtyre shtatë ditëve, çështjet tuaja financiare do të kërkojnë vëmendje, qofshin ato një marrëdhënie direkte apo pagesa online.Jini të kujdesshëm në detaje ose kushte (në rast kredie ose blerjeje) në mënyrë që të mos përjetoni zhgënjim ose mashtrim të pakëndshëm.

Shigjetari

Kjo javë do të jetë e pafavorshme për udhëtime për punë apo biznes dhe nëse është e nevojshme përgatituni për të kapërcyer situata të ndryshme stresuese. Kjo do të sjellë gjithashtu rezultate të mira financiare.

Bricjapi

Gjatë javës nga 25 prilli deri më 1 maj, do të bëni disa ndryshime të vështira ose të padëshiruara në shtëpinë ose pronën që zotëroni.Rezultati përfundimtar herët a vonë do t’ju kënaqë ose do t’ju sjellë ndonjë përfitim.Kjo do të jetë një javë e favorshme për të diskutuar veprimet dhe rastet që lidhen me trashëgiminë apo pronën e trashëguar.

Ujori

Gjatë javës nga 25 prilli deri më 1 maj do të duhet të bëni kujdes me shpenzimet dhe buxhetin tuaj personal në përgjithësi.Jini të kujdesshëm kur punoni me ndonjë dokument financiar ose llogari rrjedhëse.Jini veçanërisht të kujdesshëm nëse përfshiheni në veprime që lidhen me mallrat e kredisë, hipotekës ose shlyerjes.

Peshqit

Do të fokusoheni në kryerjen e duhur të detyrave të ndryshme që lidhen me dokumentet, pagesat, një kontratë financiare e të tjera. Shumica e detyrave tuaja gjatë javës do të zhvillohen mirë, do t’ju sjellin sukses, kënaqësi dhe përfitime. / b.h