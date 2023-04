Publikohet foto e fiksuar nga një kamera sigurie e autorit të vrasjes së biznesmenit Ardian Nikulaj, ditën e sotme në Shëngjin të Lezhës.

Në këtë foto, shfaqet autori që largohet me një motor skuter të huaja, të dyshuara greke, EPP480. Nuk ka informacion nëse ky motor është i vjedhur ose jo.

Vrasësi ka qenë me kokore në kokë, me jelekfosforeshent dhe me maskë anti-covid. Ai hyri brenda lokalit të biznesmenit 50-vjeçar dhe e qëlloi me disa plumba pistolete Ardian Nikulajn, i cili ishte i ulur në tavolinë, duke e lënë të vdekur në vend.

Nikulaj ishte një figurë e njohur në zonë, pasi ishte biznesmen në fushën e hoteleri turizmit, por ka pasur edhe aktivitet politik.

Ai ka qenë kandidat i Partisë Socialdemokrate (PSD) në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2021. Ai ka qenë kandidati numër 1 në listën e Partisë Socialdemokrate për Lezhën ku ka marrë 97 vota.