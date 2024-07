Nga ARTUR AJAZI

E vetmja gjë që akoma ithtarët e Berishës nuk kanë kuptuar, mbetet thirrja për “protestë”. Shumica e tyre e marrin për “revolucion”, pasi marrin me vehte molotovë, shashka, hunj, etj. Dhe nuk kanë faj. Shpesh ish-lideri historik e ka ndryshuar termin “protestë popullore” në “revolucion popullor”.

Janë dy thirrje krejt ndryshe, që u përkasin kohërave dhe vendeve të ndryshme. E para i përket vendeve demokratike, të qytetëruara, dhe e dyta vendeve nën diktaturë. Këtë ngatërron shpesh me (pa)dashje Berisha, duke i futur në labirinthe të tjera mbështetësit e tij.

Në këto afro 3 dekada e ca, Partia Demokratike, kurrë nuk ka ditur të bëjë as protesta të qytetëruara, dhe as revolucione popullore. Edhe pse stafi më i ngushtë i Berishës, mundohet ti sqarojë mbështetësve edhe kësaj here se “do të protestojmë fuqishëm me të gjitha mjetet demokratike deri në rrëzimin e kësaj qeverie”, sërish nuk u thotë atyre se “do të dalim nja 2 orë me flamujt dhe vulën e marrë në bulevard, dhe do të shkojmë si çdo natë poshtë ballkonit tek rrugica”. Edhe pse shumica e atyre që ka sot pranë Berisha, e njohin mirë çfarë është “revolucioni popullor” pasi e kanë nga lënda e “Marksizmit” që kanë dhënë provim në shkolla para 1990, sërish e bëjnë lëmsh shpjegimin.

Por le të kthehemi tek protesta. Prej 2 javësh në rrethe, u është shpjeguar dhe kërkuar njerëzve të bazës të “vijnë me makina dhe mjete të tjera në 11 Korrik në orën 20.00 në Tiranë”. Natyrisht nuk kanë munguar edhe “honoraret”, siç është bërë gjithmonë në raste të tilla. Megjithatë kjo protestë mes vapës, nuk mendoj se do të sjellë asgjë tjetër veç faktit se, Berisha do të “lehtësohet” disi tek ka mësuar se “do të vijnë edhe kësaj here njerëz në bulevard”. Dhe nuk kanë faj, pasi janë dëndur me premtime dhe deklarata fitoresh, gjithmonë kur ish-lideri ndjehet se e ka “një hall”. Prej 2013 deri sot, bazës u është thënë me mijëra herë se “ne do ta rrëzojmë qeverinë e Ramës, ne do të vijmë në pushtet”. Gjithmonë atyre u është premtuar se “ ja kjo protestë do të jetë aq e fuqishme, sa do ta detyrojë Edi Ramën të largohet”.

Dhe ja vitet ikin, Rama fiton mandatet njëri pas tjetrin, dhe PD-ja mbeti atje ku është edhe sot. Kësaj opozite i ka mbetur të merret me ish-liderin historik dhe protestën e bulevardit. Mes kaosit dhe paqëndrueshmërisë politike, opozita vjen sot më e zbrazur se kurrë në ide, alternativa, programe zhvillimore, dhe figura të besueshme. Berisha së fundi, edhe pse në “arrest shtëpiak”, ka bërë “rrokadë” edhe tek të dërguarit në rrethe, drejtuesit politikë, që do të pergatisin fushatën e “fitores” për 2025.

Një tjetër lëvizje kjo, që ka shkaktuar zemërim tek anëtarësia. Kjo për faktin sepse ka nisur drejt bazës, njerëz që nuk kanë asnjë lidhje me qytetin apo zonën e caktuar nga Berisha. Në njëfarë mënyre, ky do të jetë si një “shkak” nga ku Berisha do të nxjerrë nesër “humbësit e betejës elektorale mes tij dhe Edi Ramës”. Padyshim pastaj nis gjithçka nga e para. Nuk do të njihet humbja e rradhës, do të akuzohet qeveria, kryeministri, faktori ndërkombëtar, dhe do të nisin edhe njëherë “protestat e fuqishme popullore”. Ky ka qenë dhe mbetet “valsi i zakonshëm opozitar”, i një partie e cila po atrofizohet çdo ditë, përballë pamundësive për tu prezantuar denjësisht para mbështetësve të saj si partie pushteti