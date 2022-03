Pasi protestuan para Kryeministrisë dhe më pas bllokuan disa rrugë të kryeqytetit në shenjë kundërshtie për rritjen e çmimeve, policia e Tiranës ka shoqëruar disa protestues.

Gazetarja Dorjana Bezat raporton për BalkanWeb rreth 14-15 persona janë shoqëruar në komisariatin nr.1 në kryeqytet, pasi ata akuzohen se kanë bllokuar disa rrugë me makina, por disa të tjerë kanë penguar mjetet që të ecin. Me ndryshimet në kodin penal, me veprën ‘bllokim të qarkullimit’ rrezikohet deri në 3 vite burg.

Kujtojmë se pas rritjes së çmimit të produkteve ushqimore, sidomos të karburantit, qytetarët u ngritën në protestë, ndërkohë që kanë paralajmëruar se do të vijojnë të mbajnë tubime të tilla çdo ditë.

g.kosovari