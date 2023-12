Nga Namir Lapardhaja

Ashtu siç pritej, Berisha dështoi në realizimin e protestës së sotme në Kryesinë e Kuvendit.

Së pari, dështoi përsa i përket bllokimit të realizimit të mbledhjes së Komisionit të Mandateve dhe, së dyti, dështoi të bind demokratët për t’iu bashkuar protestës së hallit të tij penal.

Ai u braktis edhe nga deputetët asnjanës, Bardhi and CO, që nuk janë as me drejtësinë, as me SHBA-në, as me njëri, por vetëm me karrigen e tyre.

Ndonëse prej kohe të gjatë ai vjen lart e poshtë nëpër Shqipëri për të ndezur zjarrin e revolucionit dhe stinën e protestave, dita e sotme dëshmoi braktisjen e madhe të demokratëve ndaj Sali Berishës.

Që njerëzit nuk ndjekin politikanët e korruptuar në përballjen e tyre me drejtësinë, është një lajm i mirë që shkon përtej Sali Berishës.

Çdokush që ka punë me drejtësinë, duhet të përballet me të i vetëm, pa imunitet dhe pa vënë përpara militantët.

Sali Berishës i duhej partia, selia dhe sigla e partisë për t’i përdorur si bunker dhe si mburojë.

Pavarësisht se bëri gjithçka duke e shkatërruar partinë, dita e sotme e tregoi se nuk ia doli dot.

Nga sot ai duhet të gjejë një avokat të mirë, jo këtë që ka çuar te Komisioni i Mandateve, dhe të përballet juridikisht me akuzat penale.

Politikisht dështoi t’i mbushë mendjen njerëzve se halli i tij është kauza e tyre.