Ditën e nesërme Sali Berisha do të mbajë protestën e thirrur para kryeministrisë. I gjithë aksioni i grupit të Berishës është përqendruar tek çështja e zyrtarit të FBI-së, Charles McGonigal, që do të jetë edhe fokusi i protestës së nesërme. Deputeti demokrat Luan Baçi tha në Report Tv se ‘RamaGate’ është një skandal ndërkombëtar dhe se kryeministri Edi Rama ka dëmtuar imazhin e Shqipërisë.

I ftuar në emisionin ‘Pa Protokoll’ të gazetares Anduela Ndreu, Baçi tha se opozita do të vijojë të protestojë deri në momentin që Rama të detyrohet të japë dorëheqjen.

“Skandal ndërkombëtar. Arsye madhore që qytetarët të dalin në protestë. Papunësia, shpopullimi, çmimet, është një jetë e pasigurt dhe një vazhdim i një trishtimi, autokracie, manipulimi që Rama po i bën pushtetit me ndërkombëtarët.

Do jetë protestë madhore. Nuk shkojmë nesër. Rama nesër s’do ri në kryeministrisë. Edhe sikur të rri aty, ta hedhësh në bulevard ai prapë kryeministër është. Do shkojmë drejt votës së lirë, të manipuluar nga kryeministri. Të vuhet në një pozicion të vështirë, në presionin e shqiptarëve të detyrohet të japë dorëheqjen. Do ketë një sulm të qytet, të përditshëm deri në largimin e tij”, tha Baçi në Report Tv.

Pavarësisht debateve të brendshme, Baçi tha se edhe deputetët e grupit të Enkelejd Alibeajt do të jenë në protestë. Ndërkohë që Shqiptarja.com zbardhi pak më parë bisedat e grupit parlamentar të PD, në WhatsApp, ku tre prej deputetëve, Ferdinant Xhaferraj, Kreshnik Çollaku dhe Agron Gjekmarkaj refuzojnë të marrin pjesë në protestë.

“Të gjithë deputetët do i kesh nesër atje. Pavarësisht bisedat që bëjmë ne, debateve me njëri tjetrin, kur vjen puna ne jemi bashkë me demokratët dhe ne do dalim atje. Atje dalin qindra mijëra njerëz dhe do dalin edhe deputetët”, tha Baçi.

Anëtarja e Këshillit Kombëtar, Ledina Mandia tha se nuk do të marrë pjesë në protestë pasi nuk është e qartë se për çfarë po protestohet. Sipas saj, të dyja palët, si ajo e Berishës si PS po e përdorin politikisht këtë çështje.

“Goditje e imazhit të Shqipërisë. Opozita ka deklaruar se nesër do ngrihet për këtë çështje. Dosja po përdoret politikisht. Kemi kryeministrin që thotë se nëse do ishte përfshirë, amerikanët s’do e kursenin. Kemi Rithemelimin, që nuk thonë kjo opozitë është Lulzim Basha asokohe”, tha Mandia.

Gazetari Reldar Dedaj u shpreh se kjo protestë po përdoret nga Berisha për të bërë karshillëk SHBA-ve.

“Berisha nuk përfiton asgjë nga ky skandal. Protesta e 11 shkurtit, duke e parë nga disa këndvështrime, tregon se ka përplasje prioritetesh brenda Rithemelimit. Nuk i shërben 14 majit. I shërben për të legjitimuar Berishën në krye të opozitës. Ky është thelbi i protestën dhe për ti bërë karagjozllëk SHBA”, u shpreh ai.

