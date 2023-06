Kina ka rreth 40 projekte demonstrimi të kapjes, shfrytëzimit dhe ruajtjes së karbonit, të quajtura CCUS në funksionim ose në ndërtim, me një kapacitet total vjetor të kapjes prej rreth 3 milion ton në vit, sipas një raporti të CCTV. Korporata e Investimeve në Energji e Kinës njoftoi të premten se ka filluar operimet në objektin më të madh CCUS të qymyrit në Azi, i cili është i lidhur me një njësi gjenerimi në termocentralin me qymyr në Taizhou në provincën Jiangsu.

Projekti CCUS ndihmon në arritjen e objektivave të gjelbra

Funksionimi i objektit më të madh të kapjes, shfrytëzimit dhe ruajtjes së karbonit në Azi (CCUS) për sektorin e prodhimit të energjisë me qymyr do të ulë më tej intensitetin e emetimeve të operacioneve të termocentraleve, duke lehtësuar maksimumin e karbonit dhe objektivat e neutralitetit të Kinës, thanë ekspertët e industrisë.

Projekti do të kapë 500,000 tonë metrikë dioksid karboni çdo vit, tha kompania, e njohur gjithashtu si Energjia e Kinës, një nga kompanitë kryesore që ndërton projekte pilot CCUS në Kinë.

CCUS është bërë një zonë fokusimi për gjeneratorët e energjisë elektrike të Kinës, si dhe kompanitë e naftës, pasi vendi ndjek qëllimet e tij për të arritur një kulm të emetimeve të dioksidit të karbonit deri në vitin 2030 dhe për të arritur neutralitetin e karbonit deri në vitin 2060.

Qeveria kineze ka përfshirë CCUS si pjesë të strategjisë së saj kombëtare dhe po ofron një mjedis të favorshëm politikash për zhvillimin dhe vendosjen e tij, me kompanitë vendase që rritin kërkimin në këtë sektor.

Korporata Kombëtare e Naftës në Det e Kinës filloi funksionimin e projektit të parë demonstrues të kapjes dhe ruajtjes së karbonit në det të hapur në ujërat lindore të Detit të Kinës Jugore të enjten, duke mbushur boshllëkun në teknologjinë e kapjes, trajtimit, injektimit dhe ruajtjes së karbonit në det të hapur të Kinës.

Vitin e kaluar, kompania shtetërore e energjisë Korporata Petrokimike e Kinës nisi një projekt CCUS 1 milion ton në vit, më i madhi në vend, në një nga rafineritë e saj të naftës në provincën Shandong.

Ekspertët e industrisë thanë se duke kapur dhe ruajtur dioksidin e karbonit nga termocentralet, objektet industriale dhe fushat e naftës dhe gazit, si dhe burime të tjera, teknologjia ofron një mundësi të rëndësishme për Kinën për të reduktuar emetimet e saj të dioksidit të karbonit.

Dioksidi i karbonit i kapur mund të përdoret për qëllime të ndryshme, duke përfshirë rikuperimin e përmirësuar të naftës dhe prodhimin kimik. Ai jo vetëm që do të dekarbonizojë sektorët energjetikë të vendit, por gjithashtu do të nxisë rritjen ekonomike, tha Luo Zuoxian, kreu i inteligjencës dhe kërkimit në Institutin e Kërkimit të Ekonomisë dhe Zhvillimit Sinopec.

Zhu Yi, analiste në Bloomberg Intelligence, një monitorues i tregut, tha se zbatimi i projekteve CCUS aktualisht është i shtrenjtë, pasi teknologjia kërkon një investim të konsiderueshëm paraprak.

“CCUS është një nga mënyrat më efektive për uzinat kineze për të arritur reduktimin e emetimeve, megjithëse prodhuesit mund të pësojnë kosto më të larta operacionale dhe shpenzime kapitale të nevojshme për ndërtimin e infrastrukturës, gjë që mund të pengojë aplikimin e CCUS,” tha ajo.

“Zbatimi më i gjerë tregtar në një shkallë më të madhe dhe zhvillimi i teknologjisë mund të zvogëlojë kostot, gjë që do të nxiste përdorimin e CCUS në industritë me emetime të larta.”

Sipas një raporti të lëshuar nga kompania energjetike Shell, Kina, me rreth 2,400 gigatonë kapacitet magazinimi, ka potencial të konsiderueshëm gjeologjik për ruajtjen e karbonit, e dyta pas Shteteve të Bashkuara.