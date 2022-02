Ilir Meta per faxnews ka folur ne lidhje me koaliucionin me Berishen dhe marredheniet qe ka me te gjate gjithe ketyre viteve!

Juela Meçani: Grupimi i Bashës ka dalë kundër jush kohët e fundit dhe tashmë edhe gjyqësori. Si jeni sot përballë situatave në politikë?

Presidenti Ilir Meta: Problemi im do ishte nëse lideri historik do ishte kundër meje (Sali Berisha).

Juela Meçani: Çfarë ju bashkon dhe çfarë ju ndan me Berishën?

Presidenti Ilir Meta: Ajo që na bashkon është se të dy e kemi ndërtuar vetë cdo gjë në jetë. Ai ka ardhur nga një fshat i largët dhe është ngjitur në majat e shëndetsisë dhe politikës në vend. Po ashtu edhe unë, kam ardhur nga një fshat malor i Shqipërisë. E kemi fituar cdo gjë pa dhurata se me dhurata është keq se llastohesh keq. Unë mendoj se na bashkon edhe interesi kombetar në tërësi./m.j