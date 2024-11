Cili do të jetë fati i dy figurave kryesore të politikës shqiptare, kreut të PD Sali Berisha, i shpallur i padëshirueshëm nga administrata e presidentit Joe Biden, aktualisht në gjendje arresti shtëpiak në Tiranë, si dhe ish presidenti Ilir Meta i cili gjendet në paraburgim po në Tiranë, pas fitores së Trump?.

Analisti Preç Zogaj, tha se ata e kanë pritur me entuziazëm, pasi akuzojnë demokratët për gjithçka u ka ndodhur në Shqipëri. Veçmas ata bëjnë përgjegjës miliarderin Xhorxh Soros dhe ndoshta besojnë tek ndërhyrja e tij, tha zoti Zogaj. Por sipas tij vendimmarrjen në nivele të larta nuk mund ta marrin zvarrë moria e të pasurve, ndryshe nuk do te ishte Amerika që ne njohim, por do të ishte rrumpallë. “Megjithatë gjithkush ka të drejtë të shpresojë” tha zoti Zogaj në “RTSH”.