Ish-kryeministri Sali Berisha ka treguar hapat që do të ndërmarrë për të ndaluar realizimin e projektit për Portin e Durrësit.

Berisha theksoi se do ngrihet Komision Hetimor dhe do përdoren të gjitha format e mosbindjes civile teksa u kërkoi qytetarëve dhe kompanive të ndërtimit të mos joshen për të ndërtuar aty.

“Problemi me Portin e Durrësit, për të cilin u votua që të vidhet mesnatën e të enjtes që kaloi, është një problem madhor. Së pari, ne kemi dërguar në Kushtetuese marrëveshjen. Së dyti do krijojmë një Komision Hetimor. Së treti do qëndrojmë me mosbindje civile dhe të gjitha format. Së fundmi, u bëj thirrje qytetarëve dhe kompanive që të qëndrojnë larg kësaj mega-afere. Asgjë nuk dihet t’i joshë ata për të investuar, për t’u mashtruar nga ndërtimet në këtë shesh”, tha Berisha.

/e.d