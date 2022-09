Kryeministri Edi Rama ka bërë me dije se ndjekësit me sy për qarkullimin rrugor i ka ardhur fundi, ndërsa ka shtuar se policia rrugore nuk duhet të jetë më nëpër rrugë. Policia strukturale duhet të ndajë krimet reale me ato ordinere theksoi Rama. Kreu i qeverisë u ndal edhe njëherë gjithsecili që ka shkelur ligjin ku tha se cilido emër të dalë do jetë dy fish të gëzuar.

‘Policia rrugore të largohet menjëherë nga rrugët. Do mbyllet përfundimisht epoka e ndjekjes e shpejtësisë me sy. Duhet të largohet nga të gjitha rrugët, akset etj se boll ka punë. Policia kriminale duhet të strukturohet tërësisht dhe duhet ndarë krimet ordinere me krimet reale. Kemi fituar shumë beteja dhe nuk mund të vihen më në pikëpyetje por duhen thelluar ndjeshëm hetimet.

Bashkëpunimi me agjencitë e tjera, SPAK e SHISH e deri te doganat duhet të jenë në nivel tjetër, unë ua them shumë hapur dhe drejtpërdrejt, kam shumë besim mbase se kurrë më parë, se ky lidership i ri, do të hape shpejt një kapitull të ri ndryshimi dhe arritjes në funksion të ruajtjes së qetësisë publike. Askush nuk është mbi ligjin dhe çka thashë për operacioni me katet e shtesat është shumë i rëndësishëm për të gjithë. Dhe ditën që cilido emër që iniciohet me mua, do të vihet përpara policisë ligjore, do jem 2 fish i gëzuar, cilido emër.

Dhe në policinë e shtetit vlen, si dita me natën ku ishim dhe si nata me ditën në raport me atë ku jemi. Forca përpara drejt pa u lodhur duke e bërë natën ditë që e nesërmja të jetë akoma më e mirë për policinë.’- përfundoi Rama. /m.j