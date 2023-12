Policia turke dhe skuadrat kundër terrorizmit kanë arrestuar 304 persona të dyshuar për lidhje me grupin terrorist të Shtetit Islamik ISIS, njoftoi Ministri i Brendshëm Ali Yerlikaya në X (ish-Twitter) sot.

Arrestimet u zhvilluan njëkohësisht në 32 provinca si pjesë e “Operacionit Heroes-34”, tha ai, me shumicën e të dyshuarve të kapur në Ankara, Stamboll dhe Izmir.

Postimi i Yerlikaya përfshinte pamje që tregonin autoritetet e armatosur rëndë duke shkelmuar në dyer dhe duke vënë pranga burra, fytyrat e të cilëve ishin të paqarta.

“Ne nuk do të lejojmë asnjë terrorist të kërcënojë paqen dhe unitetin e popullit tonë. Ne do të vazhdojmë betejën tonë me përpjekjet intensive të forcave tona të sigurisë ”, u shpreh ai.

/a.d