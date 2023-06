Një sasi lënde narkotike është sekuestruar në Vlorë gjatë një aksioni të policisë për goditjen e aktivitetit të shitjes së lëndëve narkotike.

Në pranga kanë rënë B.Sh. 26 vjeç dhe 20-vjeçarja S.Ll., të dy banues në Vlorë.

Në makinën e drejtuar nga 26-vjeçari u gjet një sasi prej 600 gramë kanabis. Nga veprimet hetimore dyshohet se lënda narkotike po transportohej me qëllim shitjen.

Lënda narkotike u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, së bashku me automjetin me të cilin po transportohej dhe me celularët e të arrestuarve.

Vijojnë veprimet hetimore për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale, si dhe për identifikimin dhe vënien përpara përgjegjësisë penale të shtetasve të tjerë të përfshirë në të.

