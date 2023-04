35-vjeçarja Lucy Turchin, e cila kishte përdorur “vape” me nikotinë dhe cigare elektronike me kanabis, thotë se tani duhet të mbajë gjithmonë një maskë me vete, pasi është shumë e ndjeshme ndaj çdo kimikati që mund të thithë në ambientet e jashtme.

“Kam kaluar një makth të vërtetë. Mendoja se ishte më të mira sesa cigaret e zakonshme, mendoja se po bëja diçka më të shëndetshme për veten time. Por, brenda 4 muajve mezi merrja frymë dhe më dukej sikur në mushkëritë e mia po digjeshin kimikate. Pasi hoqa dorë nga “vape”, simptomat që kisha nisë të zhdukeshin”, tregon Turchin.