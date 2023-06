Një aksident është regjistruar mëngjesin e së martës në aksin nacional Këlcyrë-Përmet.

Sipas të dhënave paraprake, një motor është përplasur me një mjet duke shkaktuar plagosjen e rëndë të drejtuesit të motoçikletës.

Ngjarja ka ndodhur në afërsi të ish-fabrikës së rrushit ku 57-vjeçari Lliko Tralo nga Këlcyra ishte duke qarkulluar me shpejtësi të lartë më motor dhe u përplas me makinën tip Nissan me targa AA204FS që drejtohej nga Hasan Muçenji.