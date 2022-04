Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka mbajtur një fjalim përmes një vdeoje të xhiruar paraprakisht, gjatë ceremonisë e Grammy Awards. “Luftë. Çfarë është më e kundërt se kjo me muzikën?” – tha presidenti ukrainas gjatë videos së regjistruar në një bunkier në Kiev.

Zelensky vazhdoi fjalimin e tij duke bërë thirrje për mbështetje dhe duke treguar se si muzika mund t’i japë fund luftës.

“Muzikantët tanë veshin veshje ushtarësh në vend të smokingëve. Ata u këndojnë të plagosurve në spitale. Edhe për ata që nuk i dëgjojnë. Por muzika do të depërtojë”, tha ai.

“Gjithsesi, ne mbrojmë lirinë. Te jetosh. Të duash. Të këndosh. Në tokën tonë, ne po luftojmë Rusinë, e cila sjell heshtje të tmerrshme me bombat e saj. Heshtja e vdekur”, tha ai përpara se të bënte thirrjen për mbështetje:

“Mbusheni heshtjen me muzikën tuaj. Plotësojeni sot, për të treguar historinë tonë. Na përkrahni në çdo mënyrë që mundeni. Çdo gjë, por jo heshtje. Dhe pastaj do të vijë paqja.”

Zelensky përfundoi duke përmendur disa qytete të Ukrainës: “Kam ëndërr që ata të jetojnë dhe të lirë. Të lirë si ju në skenën e Grammy-t.”

