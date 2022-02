Balerini Iliri Shaqiri ka dhënë intervistën e parë me bashkëshorten e tij Emanuela Morini pas daljes jashtë shtëpisë së Big Brother Vip. Në një interviastë për “Ftesë në 5”, Shaqiri ka folur për marrëdhënien me gruan duke i thënë se është njeriu më me fat që e ka në krah.

“Jam njeriu më me fat në këtë botë që të kam në krah dhe shpresoj të mbyll sytë e mi duke parë sytë e tu,” tha Shaqiri.

Ata gjithashtu shprehën dëshirën për një fëmijë tjetër pas vajzës Emily.

“Ne do të jemi gati të pranojmë dhe një fëmijë tjetër nëse Zoti do të pranojë të na e falë”, tha Emanuela, ndërsa Iliri shtoi: “Duhet të punojmë fort shpirt.”

Me të qeshur, Emanuela iu përgjigj: “Je në Tiranë, cfarë të bëj.”