Nga Jim Geraghty

“National Review”

Çdo disa vite apo më shumë, Vladimir Putin zhduket nga sytë e opinionit publikut për një kohë të gjatë dhe të papritur, duke nxitur zërat se diktatori rus vuan nga probleme serioze shëndetësore.

Në vitin 2012, Putini anuloi apo shtyu 5 udhëtime jashtë vendit, dhe kaloi më shumë se një muaj “kryesisht në rezidencën e tij private në Novo-Ogaryova në periferi të Moskës”, një mungesë në skenën publike që i atribuohej dhimbjeve në shpinë.

Në vitin 2014, Kremlini mohoi me indinjatë zërat se Vladimir Putin ishte diagnostikuar me kancer në pankreas. Që atëherë, thashethemet se Putin ka një kancer të një forme apo tjetrën janë përsëritur periodikisht, edhe pa u shoqërua me ndonjë provë të fortë.

Në vitin 2015, Putin u zhduk nga skena për 11 ditë. Kremlini e mohoi se Putini kishte ndonjë problem shëndetësor, por nuk dha asnjë shpjegim alternativ. Në paraqitjen e tij të parë pas mungesës, Putin tentoi të bënte humor më këtë situatë:“Pa thashetheme, jeta do të ishte e mërzitshme”.

Kur pandemia e Covid-19 goditi fort Rusinë në pranverën e vitit 2020, daljet publike të presidentit rus ishin të pakta. Në marsin e atij viti, Putin veshi një kostum special gjatë një vizite që zhvilloi në një spital në Moskë.

Në nëntorin e vitit 2020, Kremlini reagoi si rrallëherë publikisht ndaj pretendimit të një tabloidi britanik se Putin vuan nga sëmundja e Parkinsonit. Një zëdhënës i qeverisë këmbënguli se “ai është në një gjendje shëndetësore të shkëlqyer”.

Në shtatorin e vitit të kaluar, Covid-19 u përhap shumë në mesin e stafit të tij të ngushtë dhe diktatori rus u izolua. Muajin pasardhës Putini u dëgjua duke u kollitur disa herë, por këmbënguli se kishte vetëm një ftohje të zakonshme.

Nuk ka asnjë dyshim se ai dëshiron që të projektojë tek publiku imazh të vetes si ideali i shëndetit mashkullor, duke kalëruar gjysmë i zhveshur, duke marrë pjesë në ndeshjet e xhudos, ato të hokejit etj.

Putin dhe regjimi i tij ndajnë me padurim detajet e një rutine të përditshme spektakolare të shëndetshme – ushqim të shëndetshëm, shumë ushtrime fizike, jo duhan dhe as alkool jashtë pritjeve zyrtare. Në fakt zërat mbi sëmundjet sekrete që prekin liderët rusë,janë të vjetra, që në kohën e carëve.

Por Putin është 69 vjeç, dhe duket pak më i fryrë dhe më i zbehtë nga sa jemi mësuar ta shohim. Ndoshta kjo vetëm për shkak të moshës dhe stresit. Por jetëgjatësia mesatare e burrave në Rusi është . . . 68 vjeç dhe meshkujt që i afrohen të 70-ave, hasin zakonisht më shumë probleme shëndetësore dhe më serioze sesa meshkujt në të 50-at dhe në fillim të të 60-tave.

Dhe këmbëngulja e Kremlinit se shëndeti i udhëheqësit është i mirë kur në fakt nuk është, është një zakon i vjetër rus. Në korrikun e vitit 1982, senatori Arlen Spektër shkoi në Moskë dhe tha se kishte dëgjuar nga zyrtarët sovjetikë se “shëndeti i Sekretarit të Përgjithshëm Leonid Brezhnjev ishte i mirë”, pavarësisht se ai mungonte në disa aktivitete publike.

Katër muaj më vonë, Brezhnjevi vdiq.