Nga Mero Baze

Më në fund Berisha reagoi për përfshirjen e tij të drejtpërdrejt në inskenimin dhe shantazhimin e ish kryebashkiakut të Kukësit përmes një skandali seksual. Këtë detyre të vështirë ja kishte ngarkuar Edi Palokës meqë I përshtatet si karakter.

Me një butësi të padëgjuar më parë prej gojës së tij ai shpjegoi se Edi Rama e ka gabim që fajëson Sali Berishën për atë skandal se Berisha nuk merret me këto punë por këtë mund ta ketë bërë vet Edi Rama.

Thelbi I sqarimit të Berishës përmes Palokës në fakt kishte të bënte me një lloj frike se mos Safeti identifikon Berishën si njeriun që e ka shantazhuar . Dhe për këtë I bën atij thirrje të shikonte nga Edi Rama si pistë të mundshme të shantazhimit.

Reagimi I pazakont tregon se Berisha po ndjen një valë hakmarrje dhe rreziku për atë që ka bërë dhe tani po kërkon të qëndroj larg kësaj historie.

Nga mënyra se si shprehej zëdhënësi I tij ai dukej sikur po I përgjërohej Safetit se ai nuk është ngatërruar në këtë histori, madje nuk ka bërë as komente për skandalin seksual. Dhe të vetmin shpëtim që shikon nga një hakmarrje e mundshme është që t’ia kaloj topin Edi Ramës dhe të konsideroj atë autor të këtij inskenimi.

Reagimi pas dy jave heshtje të sikletëshme, pas provave që po dalin përditë në publik, tregon se Sali Berisha tani është I qartë se provat që po publikohen çojnë gjurmët e shantazhit në zyrën e tij. Publikimi I bisedës telefonike mes porositësit të regjistrimit dhe vajzës që u përfshi në këtë skandal, tregonte qart se dhe vet tutori I kësaj pune ishte I pafuqishëm përballë Berishës që të ndalte publikimin dhe I kërkonte vajzës të arratisej që atë ditë se nuk dihej se çfarë ndodhte të nesërmen.

E vetmja porosi e tij ishte që vet vajza të shkonte “të takonte Salën”.

Tani në vend që ti përgjërohet Safetit, që nuk është I përfshirë, është më mirë të bëj deklarata publike pse e ka takuar para dhe pas regjistrimit vajzën në fjalë në zyrën e tij, çfarë ka biseduar me të, përse porositësi I kasetës I thotë asaj të shkoj “të takoj Salën” që të shmang publikimin dhe mbi të gjitha të shpjegoj raportin e tij me këtë vajzë, të cilën nuk e trajton si militante të zakonshme që e takon në rrugë e del në foto, por e ul në krye të zyrës dhe detyrohet të pozoj me të si njeri I marrë peng.

Këto sqarime ndoshta nuk I vlejnë shumë Safetit se ai tani e di të vërtetën, por mund ti vlejnë SPAK, që ta zbardh më shpejt dhe më qartë ngjarjen. Pas kësaj mund të jetë dhe më I qetë, si bashkëpunëtor I drejtësisë, se sa jeton I shantazhuar si bashkëpunëtor I Almës dhe tutorit të saj kuksian.