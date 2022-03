Kremlini tha sot se nuk do të ndodhë asgjë dhe nuk do të ketë pasoja nëse SHBA dhe aleatët e saj do të dëbojnë Rusinë nga grupi i G20, sepse shumë prej anëtarëve, janë gjithsesi në luftë ekonomike me Moskën.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov komentoi deklaratat e presidentit Biden i cili tha se do të punojë që Rusia të largohet nga G20.

“Formati i G20 është i rëndësishëm, por në rrethanat aktuale, kur shumica e pjesëmarrësve janë në gjendje lufte ekonomike me ne, asgjë e tmerrshme nuk do të ndodhë,” u tha Peskov gazetarëve, kur iu përgjigj një pyetjeje për dëbimin e mundshëm të Rusisë.

Peskov tha se bota është shumë më e larmishme se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa dhe parashikoi se përpjekjet e SHBA për të izoluar Moskën do të dështonin.

/b.h