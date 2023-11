Për këtë arsye Policia ka dhënë edhe një urdhër shpërndarje. Prokuroria do të vendosë nëse ata individë kanë thyer ligjin apo jo, nëse kanë thyer ligjin, çështja do të kalojë në gjykata, ku do të marrin dënimet përkatëse, në të kundërt do të dalin të lirë.