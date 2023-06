Kryetari i shtetit i Kinës Xi Jinping zhvilloi bisedime të mërkurën pasdite me presidentin e Palestinës Mahmoud Abbas

Xi mirëpriti vizitën e Abbas-it në Kinë dhe vuri në dukje se, në fund të vitit të kaluar, të dy udhëheqësit morën pjesë në samitin e parë Kinë-Vendet Arabe në Riad të Arabisë Saudite, dhe patën një takim mes tyre, ku arritën shumë mendime unanime. “Në mars të këtij viti, ju më dërguat një mesazh urimi për rizgjedhjen si kryetar i shtetit i Kinës. Unë ju falënderoj për këtë,” u shpreh Xi, duke shtuar që Abbas-i është kreu i parë i shtetit i një vendi arab që Kina pret këtë vit, gjë që tregon plotësisht nivelin e lartë të marrëdhënieve Kinë-Palestinë

Xi paraqiti një propozim prej tre pikash lidhur me këtë çështje. Së pari, rruga thelbësore për zgjidhjen e problemit të Palestinës është krijimi i shtetit të pavarur palestinez në kufijtë e vitit 1967, me Jerusalemin Lindor si kryeqytet dhe me sovranitet të plotë. Së dyti, duhet të plotësohen nevojat e Palestinës lidhur me ekonominë dhe jetesën e banorëve dhe komuniteti ndërkombëtar duhet të shtojë ndihmën për zhvillimin e Palestinës dhe ndihmat humanitare. Së treti, duhet të ngulet këmbë te bisedimet e paqes, të respektohet statukuoja e formuar në historinë e Tokës së Shenjtë të Jerusalemit, të hiqet dorë nga fjalët dhe veprimet radikale e provokuese dhe të nxitet zhvillimi i një konference ndërkombëtare paqeje me përmasa më të mëdha, autoritet më të lartë dhe ndikim më të gjerë, për të krijuar kushte për rifillimin e bisedimeve të paqes dhe për të bërë përpjekje konkrete për bashkëjetesën paqësore mes Palestinës e Izraelit. Kina është e gatshme të luajë rol pozitiv për pajtimin dhe nxitjen e bisedimeve të paqes.