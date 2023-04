Ish-kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka reaguar pas miratimit nga Parlamenti Europian për liberalizimin e vizave për Kosovën.

Përmes një postimi në “Facebook”, Basha i uron shqiptarët e Kosovës të cilët do të lëvizin të lirë në Europë dhe do të trajtohen me dinjitet si europianë.

“Nga 1 janari 2024, shqiptarët e Kosovës do të lëvizin të lirë në Europë, qytetarët e Kosovës do të trajtohen me dinjitet si europianë.

Parlamenti Europian e hoqi sot dhe pengesën e fundit. Padrejtësia që për vite të tëra i’u bë qytetarëve të Kosovës mori fund.

Urime Kosovë!

Urime qytetarëve të Kosovës për vendimin që u mundëson të lëvizin të lirë”, shkruan Basha.

