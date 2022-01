Jorida Tabaku reagon pas dekretimit të datës së zgjedhjeve vendore për 6 bashki.

“Sa i përket pyetjes për zgjedhjet. Por të gjithë si gazetarë të vjetër e dini që PD ka kaluar në një proces të gjerë konsultimi para zgjedhjeve të 25 prillit. Janë prezantuar kandidatura që përbënin një grup njerëzish për t’u përzgjedhur në zgjedhjet e ardhshme lokale. Ata i janë nënshtruar një proces analize nga një komision. Zgjedhjet lokale të 6 marsit tregojnë faktin që e kemi thënë me vite të degradimit të pushtetit të Edi Ramës.

Faktin që edhe në zgjedhje të pakontestuara, Edi Rama synonte të bënte aleancë për krimin. PD do përfaqësohet me kandidatët më të mirë të mundshëm. Kandidatët do shpallen shumë shpejt dhe brenda afatit. PD është e angazhuar për aleancë me partitë opozitare dhe qytetarët. Bazuar edhe në ndryshimet e fundit që ne bëmë në statut për të përfshirë të gjithë shoqërinë në një front opozitar. E rëndësishme që PD do përfaqësojë vullnetin e shqiptarëve që e kanë votuar”, tha Tabaku.

Vijon…

/b.h