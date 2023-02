Nënkryetari i PD-së, Luciano Boci thotë se drejtësia shqiptare duhet të marrë të pandehur kryeministrin Edi Rama për skandalin e McGonigal.

Ai tha se PD ka gati kërkesën për ngritjen e një Komisioni Hetimor dhe do të dorëzohet nesër.

“Tashmë drejtësia amerikane e ka thënë fjalën e saj, Rama me bashkëpunëtorët e tij është i hetuar. I takon drejtësisë shqiptare ta marrë të pandehur dhe të kërkojë dënimin e tij sipas veprave të shumta penale që ka në kurriz

Politikisht ne si grup parlamentar do kërkojmë ngritjen e një komisioni hetimor me firmat e shumicës së deputetëve me qëllim që të zbardhim këtë skandal të frymëzuar, iniciuar dhe realizuar nga Rama, kërkesa është gati dhe i dorëzohet nesër seancës pas marrjes së firmave”, tha ai,