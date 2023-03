Në “Newsline me Viol Xhafaj” ka qenë i ftuar në një lidhje Skype, sekretari për çështjet zgjedhore i “Rithemelimit”, Ivi Kaso, i cili foli për vendimin e KAS dhe hapat që do të ndjekë grupi i Sali Berishës.

Në lidhje me koalicionet, Kaso tha se PD e Berishës është pjesë e vetëm një koalicioni, atë me Partinë e Lirisë, Partia e Bashkimit për të Drejtat e Njeriut dhe Partia Demokristiane, duke mohuar një koalicion me Ballin Kombëtar.

“Hapat politik janë përcaktuar. Hapat juridik kanë filluar me paraqitjen e kërkesës para komisionerit, do të vazhdojnë në KAS dhe Kolegjin Zgjedhor.

Sa i përket kandidatëve u bë me dije mbrëmë me anë të koalicioneve.

Marrëveshje PD e ka me PL, PBDNJ dhe PDK.

Sa i përket koalicionit tjetër, nuk më rezulton që PD të jetë pjesë e këtij koalicioni dhe të ketë një marrëveshje,” tha Kaso.

Lidhur me listat e kandidatëve për kryetar bashkish dhe këshill bashkiak, ai tha se nuk është paraqitur asnjë listë e tillë.

Në lidhje me firmën e 3 deputetëve të “Rithemelimit” në një nga koalicionet, Kaso tha se deputetët kanë të drejtë të vetëdeklarohen për të mbështetur një parti të caktuar.

/e.d