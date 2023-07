Analisti Edvin Kulluri, në një intervistë për “Special Report” me gazetarin Arlind Isa tha se Kosova nuk e ka luksin që të luajë sovranizmin me SHBA-në që e krijoi si shtet. Kulluri theksoi se patriotizmi i Albin Kurtit rezultoi të ishte fals pas publikimit të përgjimeve të deputetes Mimoza Kusari Lila.

“Deklaratat e Gërvallës se ndërkombëtarët janë tigër prej letre i hodhën akoma më shumë benzinë zjarrit sovranitetit fals të Kurtit sepse Kosova s’e ka luksin të luajë sovranizmin përballë atyre që e kanë çliruar dhe që e mbajnë në këmbë. Ndaj dy vendve që janë boshti, BE dhe sfidat e vazhdueshme që i ka bërë SHBA. Nuk është hera e parë që Kurti ka këto sjellë ndaj partnërëve ndërkombëtarë, këto tensione, në themel janë false, të çojnë këtu. Sepse pritshmëria që ka ngritur Kurti si patriot dhe nacionalist na doli që ishte po false pas bisedave të zonjës Kusari-Lila me zotërinë që është një nga faktorët kryesore serbë në veri të Kosovës. Kjo tregon se kemi dy opsione, një kemi të bëjmë me sharlatanizëm politik për konsum të brendshëm. Kurti për pushtetin e tij ngacmon, shtyn dhe angazhon ndjenja dhe emocione patriotike dhe radikale.“, u shpreh Kulluri.

Sipas analistit, Kurti dhe Vuçiç po luajnë rolet e ‘djalit të mirë dhe të keq’ duke sabotuar në këtë mënyrë marrëveshjen përfundimtare. Kulluri shtoi gjithashtu se Kurti është “dëmtuar” nga përgjimet dhe se nuk do ta ketë më mbështetjen që kishte nga populli.

“Nga ana tjetër, ajo që unë nuk dua ta besoj, është që Kurti çuditërisht në rakordim të pandërgjegjshëm me Vuçiç sabotojnë në mënyrë të vijueshme një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë dhe këtu kemi dy prova. Di që marrëveshja e Uashingtonit u prish prej presionit të Kurtit, që përmbante shkëmbimin e territoriëve Preshevë, Bujanovc, Medvegjë me tre komunat e veriut dhe që do t’i hapte përfundimisht njohjes reciproke. Ishte po Kurti dhe të njëjtët aktorë politikë që sot janë në pushtet, kundër asaj marrëveshje në zyrën e presidentit Trump, dhe po Kurti që me një version krejt tjetër të asociacionit, që çuditërisht bashkë me Vuçiç sabotojnë këtë marrëveshje. Njëherë bën njëri djalin e keq, njëherë djalin e mirë. Pastaj ndërrojnë vendet dhe fakti është që pas kaq vitesh përpjekjesh serioze të perëndimit nuk kemi një marrëveshje. Tani pyetja që shtroj është: Kush është Albin Kurti që të marrë peng fatin e Kosovës, që saboton njohjen reciproke. Pse i refuzon të gjitha tentativat. Kjo ngre pikëpyetje dhe përgjimi i Kusarit dhe deklaratat e Gërvallës tregojnë se këtu jo vetëm që ka një grupim ideologjik të dyshimtë në krye të VV, që angazhon sentimente nacionaliste që nuk i duhen Kosovës.“, shtoi analisti.

/f.stafa