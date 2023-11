Samiti i radhës BE-Ballkani Perëndimor do të mbahet më 13 dhjetor në Bruksel. Kështu ka njoftuar BE në faqen zyrtare, ndërsa detajet e agjendës do të bëhen publike më vonë.

Ky samit i paraprin samitit të Këshillit Europian, i cili do të zhvillohet më 14 dhe 15 dhjetor 2023 në ndërtesën Europa në Bruksel.

Dy ditë më parë në Bruksel u mbajt një takim ministror BE-Ballkani Perëndimor, që mblodhi ministrat e jashtëm të BE-së dhe homologët e tyre nga Ballkani Perëndimor e që u kryesua nga Përfaqësuesi i Lartë për Punët e Jashtme dhe Sigurisë, Josep Borrell kryesoi një

Në faqen zyrtare të Këshillit të Europës u bë e ditur se diskutimi u fokusua në sfidat e përbashkëta të sigurisë në sfondin e kërcënimeve të vazhdueshme të sigurisë globale dhe rajonale.

Aty Përfaqësuesi i Lartë Borrell nënvizoi rëndësinë e unitetit dhe bashkëpunimit të fortë me partnerët e Ballkanit Perëndimor për të ndërtuar qëndrueshmëri dhe për të promovuar paqen dhe stabilitetin në kontinent.

Në këtë kontekst, kujtoi se Bashkimi Evropian mbështet te vendet kandidate si partnerë të besueshëm në politikën e jashtme, të sigurisë dhe të mbrojtjes, përfshirë edhe kur bëhet fjalë për përafrimin me vendimet e BE-së në këto fusha.

Takimi ofroi gjithashtu një mundësi për të shkëmbyer pikëpamje rreth sfidave në rajon dhe të ardhmen e tij evropiane në një kohë kur politika e zgjerimit të BE-së ka fituar një vrull të ri dhe pas miratimit të fundit të raporteve të zgjerimit të Komisionit që vlerësojnë progresin e secilit partner në rrugën e tij drejt BE-së.

Përfaqësuesi i Lartë Borrell përsëriti mbështetjen e fortë të vazhdueshme të BE-së – politike, teknike dhe financiare – për të gjithë kandidatët dhe kandidatët e mundshëm për t’i ndihmuar ata të çojnë përpara reformat kryesore politike, institucionale, sociale dhe ekonomike.

Në këtë drejtim, Plani i ri i Rritjes i miratuar javën e kaluar duhet t’u mundësojë partnerëve të rrisin reformat dhe investimet për të përshpejtuar ndjeshëm shpejtësinë e procesit të zgjerimit dhe rritjen e ekonomive të tyre.

Në këtë takim të pranishëm ishin: Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë, Igli Hasani, Ministrin e Punëve të Jashtme të Bosnjës dhe Hercegovinës, Elmedin Konakoviq, Ministrja e Jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla-Schëarz. Në takim morën pjesë së bashku me ministrat e jashtëm të BE-së për Punët e Jashtme të Malit të Zi, Filip Ivanoviq, zëvendësministrja e Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut Fatmire Isaki dhe Ministrja e Integrimeve Evropiane e Serbisë, Tanja Miščević./m.j